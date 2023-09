Lubuski Teatr rozpoczyna sezon artystyczny. Na początek premiera „Balkon Ordona”

– Zdając sobie sprawę, że premiera się skończy, a my musimy razem dalej żyć – uzupełnia P. Wolak.

– To jest o tyle ciekawe i inne, że ja nigdy nie widziałam takiego przepływu energii między mną a Pawłem, ponieważ jest różnica między tym, jak jesteśmy razem w domu, razem piszemy, reżyserujemy, to tutaj jednak barykada między nami istnieje. Trzeba ją jakąś przyjaźnie spróbować przepchnąć – wyjaśnia Katarzyna Dworak.

Katarzyna Dworak i Paweł Wolak to dramaturgiczno-reżyserski duet PiK, na co dzień związany z Teatrem im. H. Modrzejewskiej w Legnicy). W piątek w Lubuskim Teatrze odbędzie się premiera ich sztuki Balkon Norwida.

Balkon Ordona. O czym to jest?

– Kiedy zrobiliśmy pierwszą premierę, powiedzieliśmy, że przyjechaliśmy do teatru, a wyjeżdżamy od przyjaciół. A teraz już po raz trzeci przyjechaliśmy do przyjaciół. A przyjęcie jest zawsze gorące, bo zawsze pracę zaczynamy na początku sierpnia, jest słońce i temperatura – mówią dalej, uzupełniając się.

Dwie wcześniejsze sztuki to „Gdy przyjdzie sen. Tragedia miłosna” oraz jej kontynuacja, „Czasami księżyc świeci od spodu”.

Artyści wyjaśniają, że Ordon z tytułu trzeciego przedstawienia to postać odwołująca się do polskiego mitu romantycznego bohatera. Historia jest portretem trzypokoleniowej rodziny, która razem mieszka.

„Babcia wycofuje się do świata swoich własnych wspomnień, traktowana jest przez pozostałych domowników jak powietrze, wszyscy zdają się wręcz czekać na to, by swoją śmiercią sprawiła im ulgę… Emocjonalnie wypaleni rodzice już dawno oddalili się od siebie – myślą tylko o tym, „co ludzie powiedzą” – ludzie, których małżonkowie obawiają się tak panicznie, że swoje mieszkanie traktują niczym twierdzę” – zdradza treść Lubuski Teatr.