Lubuskie. Ale heca! Czapki, rękawiczki, szaliki, czyli dziwne historie zimą pisane Anna Błaszczak, Małgorzata Kuna

Czapki, szaliki, rękawiczki, skarpetki - coś, co każdy z nas posiada w swojej garderobie, chociaż zwykle nie przywiązuje do nich aż takiej wielkiej uwagi. Czy mogą jednak być czymś więcej, niż tylko kawałkiem materiału, nieraz wepchniętym od niechcenia do szafy na pół roku lub niechlujnie rzuconym na wieszak w przedpokoju? Czy są to tylko sezonowe ubrania, których noszenie jest “chłodnym” obowiązkiem i nakazem z góry, którego złamanie równa się skarceniem od ukochanej mamy?