Lubuskie. Brakuje krwi. Każdy z nas ją oddając może uratować trzy osoby! Tu możesz to zrobić. To tak niewiele, a tak wiele!

Oddają krew, bo wiedzą, jak to jest bardzo ważne

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze spotykamy Grzegorza Korodyszewskiego. Dlaczego oddaje krew? Bo taka jest potrzeba. Kogo jak kogo, ale jego o tym przekonywać nie trzeba. Na co dzień pracuje jako ratownik medyczny. Wyjeżdża do wypadków.

- Dobrze wiem, jak ważne jest oddawanie krwi i jak jej zawsze brakuje w czasie wakacji – mówi pan Grzegorz. - Zachęcam innych do tego. Nie ma się czego bać, to tylko jedno ukłucie. A atmosfera tutaj jest bardzo miła, wyjątkowa…

Podobnie mówi Patryk Grdusiak, który krew oddawał już w wielu miejscach, ale najchętniej robi to w Zielonej Górze, bo jak mówi, tu czuje się najlepiej. Jak w rodzinie. Podkreśla, że jedynym powodem, dla którego zdecydował się oddawać krew jest świadomość, że ktoś w potrzebnie może nie mieć rodziny czy znajomych z odpowiednią grupą krwi. A dzięki niemu, problem zostanie rozwiązany. To piękne uczucie, mieć świadomość, że komuś mogło się pomóc.