Lubuskie. Rozmowa z doktorem Bartoszem Krenzem. Nowe możliwości leczenia mężczyzn, operacje oszczędzające i rekonstrukcje

Dobre to dla nas, pacjentów wieści, gdy słyszymy o nowych metodach leczenia, a możliwości wykonywania zabiegów, na które musieliśmy wyjeżdżać do innych ośrodków.

Oddział Urologii nowosolskiego szpitala pod kierownictwem dra n. med. Krzysztofa Brombera prężnie się rozwija. Zależy nam na ciągłym rozwoju i wdrażaniu nowoczesnych metod leczenia. Mam możliwość współpracy ze świetnymi urologami, Są to dokotorzy: Krzysztof Bromber, Krzysztof Wiadomski, Tomasz Monkiewicz, Tomasz Kopczyński i Piotr Merena. To świetni specjaliści, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i zawsze można liczyć na ich pomoc i doświadczenie. Mamy też ambitnych rezydentów. Wraz z pielęgniarkami i personelem pomocniczym tworzymy zgrany zespół. Podziękowania należą się też dr Karolinie Pieszko i dr Wiktorowi Czyżakowi – chirurgom plastycznym, którzy zawsze dzielą się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem.

Aktualnie czekamy na oddanie nowego bloku operacyjnego, by zwiększyć dostęp do sali operacyjnej. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wprowadziliśmy i rozwineliśmy różne operacje urologiczne, głównie w zakresie onkologii laparoskopowej. Operacje leczenia raka prostaty, usuwanie guzów nerek oraz wycięcie pęcherza moczowego z powodu raka wykonywane są w naszym oddziale laparoskopowo. Poza tym wykonujemy też operacje w zakresie urologii rekonstrukcyjnej. W ostatnim czasie wprowadziliśmy w oddziale operacje oszczędzające i rekonstrukcyjne w leczeniu raka prącia z wykorzystaniem przeszczepu skóry. Rak prącia jest chorobą względnie rzadką, ale wczesne rozpoznanie i rodzaj zastosowanego leczenia znacząco wpływa na rokowanie i późniejsze życie pacjenta.