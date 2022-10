Lubuskie. Serce pod dobrą opieką, czyli mamy się czym chwalić. Jaka jest lubuska kardiologia?

Największe spotkanie specjalistów od serca to Europejski Kongres Kardiologów, który w tym roku odbył się w dniach 26-29.08 w Barcelonie. Organizuje go Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne . Można powiedzieć, że odnieśliśmy podczas tego spotkania sukces. Dlaczego?

Kongres to bardzo duże przedsięwzięcie, bo bierze w nim udział ponad 30 tysięcy kardiologów z Europy, ale nie tylko. Przyjeżdżają też lekarze z USA i z wielu krajów azjatyckich. To dla kardiologów najważniejsze wydarzenie w roku. Zawsze podczas tego kongresu są przedstawiane wytyczne, jak postępować w danych jednostkach chorobowych i one są obowiązujące w każdym kraju, także u nas. Sesje trwają od rana do wieczora, z reguły przez cztery dni. Wielkim sukcesem jest przedstawienie na kongresie swojej pracy. I to się nam w tym roku udało. A jeszcze 15 lat temu to Polaków z ustnym występem nie było. Teraz adiunkt Klinicznego Oddziału Kardiologii szpitala w Nowej Soli Konrad Pieszko napisał pracę, którą przedstawił w Barcelonie. Co więcej, praca ta została nagrodzona jako najlepsza w swojej kategorii. Dotyczyła ona wykorzystania uczenia maszynowego (zaawansowane techniki informatyczne) w leczeniu. Muszę tu też wymienić jeszcze dwa nazwiska z naszego ośrodka – dr Katarzyna Łojewska oraz dr Jan Budzianowski, którzy również włożyli dużo wysiłku w tę pracę. Ale pracowało nad nią wiele osób z 13 ośrodków w Polsce.