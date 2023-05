Ma dwa miesiące i już jest na etacie w Karkonoskiej Grupie GOPR. Po szkoleniu będzie razem z opiekunem szukać i ratować turystów Alina Gierak

Nie każdy pies nadaje się do służby ratowniczej. Poszukiwania Koni trwały rok. Na zdjęciu Koni pozuje z Piotrem Zamorskim, naczelnikiem Karkonoskiej Grupy GOPR. FB GOPR Karkonosze/YOGI center Zobacz galerię (9 zdjęć)

Koni to owczarek belgijski. Od kilku dni jest członkiem Karkonoskiej Grupy GOPR. To pierwszy pies ratowniczy, który dołączył do grona zawodowców. Do tej pory ratownicy do akcji wyruszali z własnymi czworonogami. Przed Koni teraz szkolenie i egzamin. A potem wymagająca i odpowiedzialna praca. Jakie psy nadają się do służby ratowniczej, przeczytaj poniżej.