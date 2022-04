Majówkowe świętowanie w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli rozpoczęte. Tłumy chętnych zabawy i smacznego jedzenia Jarosław Wnorowski

Majówkowe świętowanie zawitało także 30.04 do Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze. Są różne atrakcje dla dzieci oraz dorosłych. Zjechały się również food-trucki z różnymi typami jedzenia. Są dania grecki, tajskie, szeroko pojęta kuchnia azjatycka, burgery, tortille, dania z ziemniaków, steki no i oczywiście piwo od jednego z wiodących browarów w Lubuskiem. Na późniejsze godziny wieczorne przewidziano muzykę dyskotekową oraz biesiadną. Dziś majówkowanie potrwa aż do godziny 22. Jutro (1.05) powtórka od 11 do 15.