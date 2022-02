Medycyna na Uniwersytecie Zielonogórskim znów górą. Jak studenci i absolwenci zdali lekarski egzamin końcowy? Leszek Kalinowski

Studenci i absolwenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim zdający Końcowy Egzamin Lekarski w sesji wiosennej 2022 r. znaleźli się na pierwszym miejscu w kategorii: Lekarze, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach (do egzaminu przystąpiło 31 osób) i na drugim miejscu w kategorii: Lekarze zdający po raz pierwszy (do egzaminu przystąpiły 73 osoby). Zdali wszyscy, którzy podeszli do egzaminu! Warto przypomnieć, że w sesji jesiennej 2021 nasi absolwenci byli najlepsi w kraju.