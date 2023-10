Mejza: Siemoniak i Tusk to rzeźnicy polskiej armii

Za czasów rządów Donalda Tuska i platformy Obywatelskiej w Polsce zlikwidowano 629 jednostek. Wszystkie znajdowały się na wschodniej ścianie Polski.

Za czasów Tuska pozbyto się 629 jednostek, a to właśnie stamtąd, ze wschodu płynie do nas ogromne zagrożenie. A gdy profesor, prezydent Lech Kaczyński przestrzegał przed neoimperialną polityką Rosji i budzeniu się potęgi Władimira Putina. Tymczasem to właśnie wtedy Tusk zamykał te jednostki.

Mejza przypomniał również, na czym miała polegać doktryna Tuska. Jego zdaniem działania polityków PO miały doprowadzić do stworzenia tak zwanej linii Tuska.

– To linia na Wiśle i to na niej mieliśmy dopiero się bronić przed rosyjskim najeźdźcą. Dla Polaków oznaczałoby oddanie połowy kraju Rosjanom, a druga połowa, na której my się znajdujemy, miała być ostrzeliwana przez Rosjan. Tutaj by była druga Bucza – przestrzegał Mejza, który podkreślał, że Tusk zagraża polskiemu bezpieczeństwu, również dlatego, że za czasów jego rządów tylko 1,95 procenta PKB było przeznaczane na obronność.