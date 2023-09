Miejska inauguracja roku szkolnego 2023 /2024 w Zielonej Górze. Ta szkoła będzie produkować energię

– Życzymy nauczycielom przede wszystkim satysfakcji z wykonywanego zawodu, co jest bardzo trudne, a uczniom, żeby osiągali wyniki na miarę swoich możliwości, żeby w nowym roku szkolnym poznali fajnych ludzi, kolegów, aby im było w naszych placówkach oświatowych po prostu dobrze – życzy dyrektor Haręźlak i podkreśla, że oświata zielonogórska to ta część życia miasta, z którego władze są najbardziej dumne. – Uzyskać dobry wynik, nie jest żadnym sukcesem, ale utrzymać ten wynik, to ogromna praca i wysiłek. Zielonogórska oświata, jak co roku potwierdza, że jest najlepsza w województwie, w okręgu, a nawet rywalizujemy ze szkołami z całego kraju – podkreśla Wioleta Haręźlak.