Miejski rower wraca do Zielonej Góry. Kiedy znów będziemy mogli wypożyczać rowery?

Przypomnijmy, 3 kwietnia 2018 roku, na Zielonej Strzale podpisano umowę w sprawie budowy systemu wypożyczalni rowerów oraz jej prowadzenie. Przetarg na to zadanie, którego koszt wynosił 5,4 mln zł wygrała firma Nextbike Polska S.A. Wypożyczalnie ruszyły w sierpniu 2018 r. W ramach systemu uruchomione zostały 36 stacje. Do naszej dyspozycji było 360 rowerów, w tym 10 rowerów cargo/familijnych oraz 10 tandemów. Z czasem liczba stacji zwiększyła się do 40, a liczba rowerów do wypożyczenia – do 400. Zielonogórski Miejski Rower cieszył się bardzo dużą popularnością. W jego funkcjonowaniu mocno namieszała pandemia koronawirusa, bo stacje zostały na pewien czas pozamykane.