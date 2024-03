Prasówka tygodniowa z 3.03.2024 w Zielonej Górze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Kawiarenka Zdrowia to weekendowa akcja darmowych badań i konsultacji lekarskich. W sobotę, 2 marca można było sprawdzić stan zdrowia w pięciu poradniach Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a także w gabinecie stomatologicznym na kółkach. Można też było sprawdzić znamiona na skórze. W niedzielę, 3 marca, otwarta zostanie Kawiarenka Zdrowia w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, a w kolejne weekendy w innych lubuskich miastach. Warto sprawdzić, gdzie...

Poznaliśmy jedynki list komitetu wyborczego Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach do sejmiku lubuskiego. To Olimpia Tomczyk-Iwko, Krystian Pacholik, Eneasz Gawora, Tomasz Naruszewicz i Marcin Sygutowski. Do wyborów idą pod hasłem: „Łączy nas Lubuskie