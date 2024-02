Będzie nowy parking. Na 420 miejsc! Roboty już ruszają. Kiedy zaparkujemy auta przy kąpielisku H2Ochla?

Miasto podpisało umowę z Exalo Drilling na wykonanie parkingu na 420 miejsc przy kąpielisku H2Ochla. Ma być gotowy za 70 dni od przekazania placu budowy. Koszt inwestycji to blisko 2,8 mln zł.

Kąpielisko H2Ochla, którego koszt wyniósł około 90 mln zł (30 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu) jest już gotowe. Czeka na odbiór. Dlaczego więc dopiero teraz rozpocznie się budowa parkingu przy nim?

Miasto ma prawo dysponowania terenem pod parking przy kąpielisko H2Ochla

Prezydent Janusz Kubicki tłumaczy, że to z powodu przejęcia terenu, który należał do Lasów Państwowych. Tak długo trwały procedury. Obecny parking z pewnością będzie za mały na przyjęcie wszystkich chętnych, którzy będą chcieli spędzać tu czas. I to nie tylko latem. Bo H2Ochla ma żyć przez cały rok, a to dzięki licznym atrakcjom, jakie już tu powstały. A będą też kolejne…

Parking powstanie w miejscu wyciętego przez Lasy Państwowe kilka lat temu lasu.

- Pomyśleliśmy, że to idealny teren, by tu zostawiać swoje auta. Inwestycję można przeprowadzić bez konieczności ingerencji w las – mówi Janusz Kubicki. – Dopiero niedawno udało nam się uzyskać prawo dysponowania tym terenem.

Na parkingu będą rosły krzewy i drzewa

Planowany na 420 miejsc parking będzie miał nawierzchnię tłuczniową w dwóch kolorach - jasną dla miejsc postojowych i ciemną dla dróg manewrowych. Na ulicy Botanicznej w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych z wysepką, wykonane zostanie wyniesione przejście, od którego prowadzić będzie chodnik łączący parking z basenem. Wykonane zostaną dwie zatoki dla autobusów MZK o nawierzchni z kostki kamiennej.

- Nie chcemy by parking był typową patelnią. Dlatego będą na nim nasadzenia krzewów ozdobnych i drzew, pojawią się one także dookoła tego miejsca. W ten sposób będzie on się wpisywał w otoczenie lasów – zauważył prezydent i dodał: - Cieszę się, że wykonawcą będzie nasza lokalna firma, dobrze zielonogórzanom. To zielonogórski oddział Exalo Drilling (dawny Diament), który wybudował kąpielisko H2Ochla i wiele innych obiektów w regionie. W promieniu 100 km od Zielonej Góry firma wygrała w tym roku już 20 przetargów.

Na wykonanie parkingu firma Exalo Drilling ma 70 dni od przekazania placu umowy. A to musi nastąpić w ciągu dwóch tygodniu od momentu podpisania umowy.

Sylwester Janyszko, dyrektor oddziału, zauważa, że budowa parkingu nie jest niczym nowym. Choć na jego wykonanie jest mało czasu. Dlatego firma już rusza z robotami. Rozpoczęły się prace porządkowe i zwożenie materiałów.

Kąpielisko H2Ochla ma być atrakcyjne cały rok

Czy będą opłaty na parkingu? Prezydent wyjaśnia, że na dziś nie ma takich planów. Chciałby, by rekreacja była dostępna dla każdego. Podobnie jak przy CRS parkingi są bezpłatne, a ceny biletów do wodnego parku dużo niższe niż w innych miastach.

Nowy parking ma służyć mieszkańcom regionu i ich gościom przez cały rok. Przypomnijmy, że modernizacja kąpieliska dotyczyła tak naprawdę 17 hektarów, otoczonych ścieżkami rowerowymi. Znalazła się na tym terenie między innymi piaszczysta i trawiasta plaża, zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych, boiska sportowe oraz strefa chillout. Całe rodziny atrakcyjnie będą mogły tu spędzić czas, korzystając z placów zabaw, parku linowego, kortu do padla (gra dla każdego, coraz bardziej popularna w Polsce). To jeszcze nie koniec, ma być tu także lodowisko i rolkarnia.

