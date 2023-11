Mieszkańcy Karczyna cieszą się z nowej wiejskiej świetlicy. Będzie się działo!

Całkowita kwota inwestycji wyniosła 415 687,09 zł brutto. Budowa świetlicy wiejskiej w Karczynie to projekt, który zyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Nowa świetlica wiejska w Karczynie

Remont i termomodernizacja kompleksu obejmowały budowę budynku o powierzchni zabudowy około 65 metrów kwadratowych. Wewnątrz budynku znalazła się sala spotkań na 20 osób, toaleta z dostępem dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne, pełne wyposażenie oraz wiatrołap. Budynek posiada instalację fotowoltaiczną o mocy minimum 6 kW, co przyczynia się do bardziej zrównoważonego funkcjonowania obiektu. Dodatkowo, oświetlenie pomieszczeń oparte jest na lampach LED, a w każdym z pomieszczeń znajduje się grzejnik elektryczny. Sala wiejska w Karczynie będzie pełnić bardzo ważną rolę w życiu tej niewielkiej miejscowości. Oprócz zebrań sołeckich będą się tam odbywały spotkania czy zajęcia dla dzieci. Będzie to również miejsce spotkań społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych