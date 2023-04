Mieszkańcy mają głos: Jakiego miasta chcą w przyszłości? Projekt strategii rozwoju czeka na uwagi

Strategia rozwoju Zielonej Góry na lata 2023- 2030

Według niego Zielona Góra za siedem ma być bardziej zielona niż dziś, przyjazna młodym, ale i seniorom. Miastem, gdzie prężnie będzie się rozwijał Uniwersytet Zielonogórski z nowymi kierunkami, a jego absolwenci będą zostawać w mieście, znajdując pracę w dobrze płatnych firmach. Zachęcić ich do tego ma także nowoczesny system edukacji czy oferta sportowo-rekreacyjna. Miasto nie zapomni także o seniorach, by aktywnie mogli spędzać czas, ale i leczyć się w mających powstać mniejszych przychodniach.

Kiedy zapytaliśmy zielonogórzan, radnych i gospodarzy miasta, województwa sześć lat temu o przyszłość Zielonej Góry, wielu z nich mówiło o szansach rozwoju, jakie daje budowa druga nitka S3, mostu na Odrze w Milsku, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka czy Centrum Przesiadkowe. Inwestycje udało się zrealizować, a czy na wiele zmieniły nasze życie? Każdy z nas może to potwierdzić. Nie wszystkie jednak marzenia się spełniły. Sześć lat temu zielonogórzanie mówili o potrzebie budowy nowego szpitala, rozbudowie basenu w CRS o część zewnętrzną, zagospodarowaniu Górki Tatrzańskiej, budowie nowej strefy ekonomicznej i ściąganiu nowych firm, rozwoju UZ i miejskiej komunikacji, która powinna być darmowa.