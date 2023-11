Mieszkańcy osiedli Pomorskiego i Śląskiego w Zielonej Górze przed ważnymi wyborami WIDEO

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kisielin. Spotkanie informacyjne

– Większość ludzi nie akceptowała tego, co się działo tutaj przez szereg lat i pokazała to podczas jednego z zebrań, kiedy nie zostało udzielone absolutorium panu prezesowi – mówi Tycjan Gryko kandyduje do rady nadzorczej. – Pan prezes nie chciał ustąpić, dalej trzymał się tej władzy. Udało się doprowadzić do odwołania. Teraz przed nami jest ten moment, kiedy mieszkańcy mają szansę wybrać nową radę, nowy zarząd, tak żeby było lepiej.

– No i niemożliwe stało się możliwe. Wielki sukces mieszkańców Prezes Biczyk odwołany. To ten od murów zamiast chodników, odłączania ciepłej wody – komentował prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki wiadomość na Facebooku.

SM Kisielin. Mieszkańcy mają dość

W poniedziałek wieczorem mieszkańcy zainteresowani zmianami przyszli na spotkanie informacyjne. „Przyszłość os. Śląskiego i Pomorskiego zależy od nas członków spółdzielni oraz wyników w nadchodzących wyborach do Rady Nadzorczej to jedno z haseł, które powitało zielonogórzan.

– Widać po frekwencji, że mieszkańcy oczekują zmian. To, co się wydarzyło, że pan prezes został odwołany to jeszcze nie wszystko. Trzeba zmienić radę nadzorczą, która spośród siebie lub w drodze konkursu wybierze nowego prezesa – komentuje Filip Gryko, radny miasta Zielona Góra.

SM Kisielin. Co dalej? Formalne kroki

SM Kisielin. Z historii

– Byłam pierwszą dziennikarką, która dogłębnie zajęła się sprawą SM „Kisielin” w kontekście osoby Jerzego Biczyka. To były wielomiesięczne śledztwa dziennikarskie GL, których gwoździem był artykuł pod wymownym tytułem „Pan na spółdzielni” – wspomina Katarzyna Borek z Gazety Lubuskiej. – Prezes za publikacje podał mnie do sądu, na ławie oskarżonych spędziłam parę lat. Wygrałam. I wtedy, i dziś oceniam tak samo: SM pod rządami Jerzego Biczyka to było państwo w państwie, a do niepokornych spółdzielców strzelało się, jak do wróbli. Z armaty…

Przeciwnicy rządów prezesa w ramach tzw. Grupy Wspólna Zmiana przekonali zielonogórzan do wspólnego działania. Czerwcowe głosowanie w sprawie absolutorium dla zarządu trwało niemal 12 godzin. Mieszkańcy stali w ogromnej kolejce. Miażdżącą przewagą głosów prezes nie uzyskał absolutorium. „Ten wspólny wysiłek zmusił zaś Radę Nadzorczą do dymisji prezesa, ale też złożenia własnych mandatów, co stać się ma 14 grudnia” – poinformował Łącznik Zielonogórski.