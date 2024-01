Mieszkańcy Zielonej Góry mogą powtórzyć sukces z Krakowa. Dają psom ciepły dom na czas mrozów

– Dla wielu bezdomnych zwierząt już temperatury poniżej -7 stopni stwarzają ryzyko hipotermii, zapalenia stawów, odmrożeń oraz innych chorób. Jak wiecie, jesteśmy w trakcie przebudowy, miejsca w ocieplanych pomieszczeniach mamy ograniczone, a psów na zewnątrz jest ponad setka. Ciepłe kojce w budynku już zamieszkują zwierzęta najbardziej narażone na mróz, ale też chore i starsze – wyjaśniają pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt, które w Zielonej Górze prowadzi OTOZ Animals.

Schronisko pilnie poszukuje domów stałych oraz tymczasowych do momentu znalezienia domu stałego.

– Uchroni to nasze psiaki przed mrozami, ale pamiętajmy o tym, że adopcja musi być decyzją odpowiedzialną i przemyślaną przez całą rodzinę, tak, aby zwierzęta nie trafiały ponownie do schroniskowych kojców – zaznaczają pracownicy schroniska. – Jeśli ktoś z Was myśli o adopcji, ale jeszcze waha się z tą decyzją, to jest właśnie ten moment. A może ktoś z Was ma możliwość zaopiekowania się psem tymczasowo, do momentu znalezienia jemu domu stałego? Wraz z naszymi zmarzniętymi podopiecznymi będziemy bardzo wdzięczni, a psiaki na pewno odwdzięczą się swoją bezgraniczną i bezinteresowną miłością.