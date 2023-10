Uczniowie III LO w Zielonej Górze zbierają dziś karmę i akcesoria dla zwierząt ze schroniska, które jest obecnie modernizowane

Uczniowie III LO w Zielonej Górze zorganizowali zbiórkę artykułów dla podopiecznych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. Akcja cieszyła się dużą popularnością. Bo jak mówią licealiści - warto jest pomagać. Młodzież z zainteresowaniem śledzi też przebieg prac modernizacyjnych w schronisku.

Natalia Rygała, uczennica klasy III z III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze podkreśla, że 4 października obchodzimy Dzień dobroci dla zwierząt. Stąd akcja, polegająca na zbiórce karmy i akcesoriów dla psów i kotów, przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

- Każdy z nas może pomóc. To przecież tak niewiele, a jak połączymy siły, to ta pomoc będzie naprawdę widoczna. Zachęcamy uczniów, ale także ich rodziny, sąsiadów, by wesprzeć zwierzaki. Zbiórkę prowadzimy na parterze w naszej szkole, tuż przy wejściu, więc każdy nawet z ulicy trafi do nas - mówi Natalia.

Każdy wspiera jak może schronisko dla bezdomnych zwierząt

Kacper Boniakowski także zachęca swoich kolegów i koleżanki do wzięcia udziału w akcji.

Zwierzęta są przecież ważne dla każdego z nas. Kiedy mamy jasny sygnał, że potrzebują naszego wsparcia, nie powinniśmy być obojętni. Poza tym pomaganie jest bardzo fajne, bo sami możemy poczuć się lepiej - zauważa.

Aniela Dylewicz nie ma wątpliwości. Młodzi ludzie chętnie pomagają. Tak było rok temu. Tak jest teraz. To budujące. Najważniejsze, że do schroniska dla bezdomnych zwierząt trafi karma i akcesoria, które na pewno ucieszą zwierzaki jak i ich opiekunów. Warto też zainteresować się wolontariatem...

Zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska - 4 października 2023. Każdy z nas może pomóc! Dołączmy do akcji! Mariusz Kapała / GL

Wszyscy czekamy na nowe schronisko dla zwierząt

Nie tylko młodzi z III LO z zainteresowaniem obserwują zmiany w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Inwestycja rozpoczęła się od sprowadzenia tymczasowych kojców dla bezdomnych. W sumie – 60. To oznaczało przeprowadzkę dla zwierząt.

- Jak już zaczęli wylewać fundamenty, to pomyśleliśmy sobie, teraz to już pójdzie gładko - mówią uczniowie.

W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa średnio 400 psów i kotów. Cały czas prowadzona jest akacja, związana z adopcją czworonogów, by jak najwięcej z nich znalazło swój nowy dom. To ważne nie tylko w czasie modernizacji placówki.

Jak mówi Paweł Wysocki, radny klubu Zielona Razem, schronisko zostało wybudowane w latach 70. Wymagało modernizacji. Różne były koncepcje, ale postanowiono rozbudować to stare, by nie trzeba było zmieniać planu zagospodarowania przestrzennego. Poza tym to wygodna lokalizacja dla wolontariuszy, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie placówki.

Modernizacja schroniska podzielona na dwa etapy

Podzieliliśmy tę inwestycję na dwa etapy, w pierwszym powstanie nowy obiekt dla psów – zauważa prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. – Prace wiążą się z pewną niedogodnością, bo schroniska na czas wykonania zadania nie będziemy zamykać. Ale znam firmę Perbud i wierzę, że poradzi sobie ona z tym zadaniem w taki sposób, by inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla zwierząt i pracowników schroniska.

Firma rewitalizowała kamienice, stawiał hala produkcyjne, nowoczesne obiekty czy bloki mieszkalne.

Najpierw powstaną obiekty dla psów, a w dalszej kolejności dla kotów. Pierwszy budynek będzie dwukondygnacyjny. Psy zamieszkać mają w boksach z wybiegami. Będą miały do dyspozycji bawialnie i teren rekreacyjny. Pomieszczenia mają być murowane i odpowiednio ocieplone. Budynek będzie podzielony tak, by oddzielić od siebie psy chore, suki karmiące i agresywne psy.

