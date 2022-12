Mikołaj z "Kwiatu Kobiecości" odwiedził pacjentki szpitala w Zielonej Górze. Chodzi o wsparcie pacjentek w procesie leczenia onkologicznego

Kwiat Kobiecości - co to jest

Ogólnopolska Organizacja "Kwiat Kobiecości" działa od 14 lat. Jest inicjatywą kobiet, które walczyły i wygrały walkę z rakiem szyjki macicy. Postanowiły powołać ją do życia, ponieważ statystyki zachorowań na RSM w Polsce były i są przerażające. Na własnej skórze odczuły, czego potrzebuje kobieta, która otrzymuje diagnozę. Stworzyły organizację, która towarzyszy kobietom w tych trudnych chwilach, która wspiera i pomaga – dodaje otuchy.

Organizacja stawia przede wszystkim na profilaktykę, dostęp do informacji, edukację i zmianę świadomości w podejściu do zdrowia, nie tylko samych kobiet, ale również i mężczyzn. Wczesne wykrycie RSM daje 100% gwarancję wyleczenia. Chce przełamać tabu, jakim jest mówienie o chorobach nowotworowych narządów rodnych kobiet. Dąży do tego, aby jak najwięcej mówiło się i pisało o zagrożeniach związanych z rakiem.