Milion podzielony. Nie tylko Opera Królewska i winne atrakcje będą z okazji jubileuszu miasta. Sprawdź!

Opera Królewska na 700-lecie uzyskania praw miejskich

Jednym z wydarzeń, które będzie się cieszyło dużą popularnością, będzie muzyczna uczta w Zielonej Górze Zatoniu. Tam bowiem 30 września w ramach projektu Fundacji Ogrody Kultury pt. „Opera Królewska na 700-lecie uzyskania praw miejskich i 230. rocznicę urodzin księżnej Dino” odbędzie się niezwykły koncert. Jego koszt to 231 tys. zł. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Operę Królewską założył Ryszard Peryt – honorowy obywatel Zielonej Góry. A skoro już o tych zasłużonych dla miasta osobach mowa, to Towarzystwo Historyczne wyda książkę „Honorowi Obywatele Zielonej Góry w latach 1993-2023”. Na ten cel otrzymało 39 tys. zł.

Jubileusz miasta i moc atrakcji

Mieszkańców i gości z pewnością zainteresuje też fakt, że już w czerwcu będziemy mogli poczuć winobraniowy klimat. A to za sprawą Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. Odbędą się one 8-11 czerwca br. A wstęp do piwnic będzie bezpłatny. Tradycyjnie imprezę zorganizuje Fundacja Tłocznia, która w konkursie jubileuszowym zgłosiła nie tylko to wydarzenia, ale i kilka innych zadań (m.in. wznowienia książki Mirosława Kuleby „Topografia winiarska Zielonej Góry”.). Otrzymała ona dofinansowanie w kwocie 174 tys. zł.

Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego zaproponowało- nagranie i promocję płyty Reed Connection Quartet z muzyką kompozytorów zasłużonych dla miasta Zielona Góra (40 tys. zł). Zainteresowanych historią miasta ucieszy fakt, że pojawi się kolejna publikacja o dawnym mieście. Stowarzyszenie Forum Art. Wyda książkę „Restauracje przedwojennego Grünbergu dawniej i dziś” (20 tys. zł). Nie zabraknie też imprez rekreacyjnych jak choćby przygotowanej przez Fundację Akademia Zdrowej Rodziny akcji pod hasłem 800 warzyw i owoców na 800 lecie! ( 30 tys. zł).