Moja mama nie chce uciekać z Ukrainy - mówi Yulia Drozdek, ukraińska artystka z Zielonej Góry

Spodziewała się pani tych najgorszych wiadomości?

Wiedziałam, że tak się stanie. Czułam to. Mąż mówił, że to tylko prowokacja, żeby nie panikować. To straszne dowiedzieć się, co dzieje się teraz w moim kraju. Choć mnie tam nie ma, to czuję, jakbym tam była. Czuję taką pustkę, przerażenie. Taki paraliż. Wypłakałam od rana swoje…

Można się było tego spodziewać. Od pewnego czasu ludzie na Ukrainie żyją w ciągłym strachu. No i się podzielili. Jedni nie wierzyli, że wojna jest możliwa. Inni przeciwnie. Spakowali torby. Takie torby niepokoju już były w 2014 roku, musiały je mieć nawet dzieci w przedszkolu.