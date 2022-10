Most w Milsku nad Odrą uroczyście otwarty. Mieszkańcy już jeżdżą z Zielonej Góry nie tylko do Sławy czy Wschowy

Do piątku, by dojechać z Zielonej Góry do Sławy przez most w Nowej Soli, trzeba było pokonać około 60 km. Teraz droga przez most w Milsku będzie znacznie krótsza - 45 km. Drugą alternatywną trasą była podróż przez Sulechów, ale to jeszcze dalej, bo około 65 km.