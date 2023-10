Na cmentarzach coraz większy ruch. Odwiedzamy groby bliskich

1 listopada zaczęto obchodzić w Rzymie prawdopodobnie w 741 roku. To wtedy papież Grzegorz III ufundował oratorium w watykańskiej Bazylice Świętego Piotra, w którym polecił odprawiać modlitwy do wszystkich świętych.

Lepiej sprawdzić w kilku miejscach

- Dla mnie listopad jest ciężkim okresem. Cała moja uwaga skupiona jest na tych, których już wokół mnie nie ma - mówi Stefania Kulewicz. - Dużo się wtedy modlę, wspominam, rozmyślam. Ale też oczywiście wyrażam swoją pamięć o bliskich poprzez sprzątanie grobów, stawianie kwiaty, zniczy. Pani Stefania mówi, że zanim kupi kwiaty razem z sąsiadką odwiedzą kilka miejsc. - Nie chodzi tylko o cenę, ale o to, żeby wybrać najpiękniejsze, najbardziej oryginalne wiązanki. Nie zostawiam tego na ostatni moment, ale kupuję miesiąc wcześniej. Tak też było i w tym roku - mówi pani Stefania. - Wiązanki kupiłam na giełdzie. A znicze w markecie, były bardzo ładne. No i skorzystałam z promocji. Dwa znicze były gratis.

Jeżdżę na cmentarz na raty

Zdaniem Marii Zielonej o zmarłych powinniśmy pamiętać przez cały rok, a nie tylko raz do roku.

- Ja chodzę na cmentarz, ile tylko mogę. We Wszystkich Świętych są tłumy, trudno się skupić. Wolę inne dni, kiedy jest spokojniej - podkreśla pani Maria.

Lucyna Gałązka mówi, że znicze i kwiaty stawia na grobach bliskich wcześniej. Bo im bliżej 1 listopada, tym trudniej z dostaniem się na cmentarz.

- Korzystam z miejskiej komunikacji, więc na raty wożę kwiaty i znicze. Nie kupuję co roku nowych. Te ładniejsze myję, wstawiam nowe wkłady. Jest taniej i ekologiczniej - przyznaje.

Ceny chryzantem w doniczkach wahają się w tym roku od 20 do 40 złotych. Znicze można kupić od 3.99 zł do 85 zł.