Na deptaku na Starym Rynku ruszył Zielonogórski Jarmark Wielkanocny "Kraszanka". Prężnie działa warsztatownia, jest też sporo rękodzieła

Palma dziś nie odbiła

Wspólnie z Grupą Twórców Nieprofesjonalnych „Babie Lato” miała dziś zostać przygotowana ogromna palma wielkanocna, która przez całe święta wielkanocne stoi przy głównym wejściu do ratusza. To już tradycja, ale dosłownie kilka minut po oficjalnym otwarciu jarmarku, z nieba polały się strugi deszczu. Aby tradycji stało się zadość, palma (o ile pogoda dopisze) pojawi się jednak w niedzielę (24.03) ok. godz. 12, wtedy powstanie na oczach odwiedzających wydarzenie.