Na stacji w Sulechowie też widać zmiany. Kiedy wreszcie skończy się komunikacja zastępcza podczas remontu linii Czerwieńsk - Zbąszynek?

Remont odcinka Czerwieńsk - Zbąszynek trwa

Drugi już wykonawca (pierwszy ze względu na brak postępów został wygoniony z placu budowy) prowadzi prace na wszystkich frontach robót, to m.in. roboty torowe, prace przy obiektach inżynieryjnych, sieci trakcyjnej i systemie sterowania ruchem kolejowym. Na ok. 35-km odcinku m.in. wymieniona jest nawierzchnia torowa. Zakończono przebudowę większości przejazdów kolejowo-drogowych na trasie. Obecnie wykonawca koncentruje się na przebudowie mostów i wiaduktów: np. w okolicy Zbąszynka gotowa jest już część obiektu nad łącznicą kolejową, następnie realizowane będą prace nad częścią przebiegającą nad linią kolejową Poznań – Kunowice, zakończono także zasadnicze prace przy remoncie konstrukcji stalowej mostu w okolicy Czerwieńska. Na obu obiektach do wykonania pozostało odtworzenie nawierzchni torowej.

Prace na stacjach w Babimoście i w Sulechowie

Remont odcinka był koniczny, jeździlibyśmy jeszcze wolniej

Efektem inwestycji będzie większy komfort i lepszy dostęp do kolei. Pociągi sprawniej pojadą między Zbąszynkiem a Czerwieńskiem z prędkością 120 km/h w ok. 30 min, o ok. 6 min krócej niż przed rozpoczęciem prac (gdyby nie remont trzeba by ograniczyć prędkość jeszcze bardziej). Bezpieczeństwo zwiększy przebudowa blisko 30 przejazdów kolejowo-drogowych. Stan infrastruktury przed remontem był już taki, że bez inwestycji na linii byłoby wiele ograniczeń prędkości, skutkujących wydłużaniem czasu przejazdu.

