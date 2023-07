Nauka przez zabawę i dużo eksperymentów to główny cel VII Pikniku Naukowego w Zielonej Górze. Zobacz bogaty program wydarzenia Eliza Gniewek-Juszczak

– Już po raz siódmy przygotowaliśmy dla naszych gości strefę pokazów i doświadczeń naukowych. Jest to impreza skierowana do wszystkich, w szczególności do rodzin z dziećmi – zaprasza Krzysztof Rosiński, kierownik Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze. Piknik Naukowy CENTRUM NAUKI KEPLERA odbędzie się w sobotę, 22 lipca na parkingu przed siedzibą Centrum Przyrodniczego przy ul. Dąbrowskiego.