Kiedy pojawiła się nowa trasa nad to lubuskie jezioro, zaczęły tam jeździć tłumy Lubuszan. Wciąż przybywa tam atrakcji dla turystów Janusz Życzkowski Eliza Gniewek-Juszczak

Kiedyś najwięcej turystów nad Jeziorem Sławskim pochodziło z Dolnego Śląska. Teraz to się zmieniło. I do Sławy często wybierają się mieszkańcy Zielonej Góry i okolicy. A że gości było coraz więcej powstała druga plaża, to sprawiło, że nadal przybywa turystów, więc jest coraz więcej inwestycji im dedykowanych. Do tego szybsza droga dojazdowa. Efektem są tłumy ludzi w weekendy. Zobacz wideo ze Sławy.