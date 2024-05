"Nic nie zastąpi wychowania w domu i szkole". Senator Wadim Tyszkiewicz punktuje młodzież w Nowej Soli

Na ulicach Nowej Soli. Zdjęcia zniszczeń

- Czy my wychowujemy dzikusów? Z czego to wynika? Mamy zdjęcia części wandali. Zostały przekazane Policji. Rodzice zapłacą wysoką cenę. A co z młodymi ludźmi? Nagana? Poprawczak? Żadna kara nie zastąpi wychowania i przyzwoitości wyniesionej z rodzinnego domu - pisze senator.

Gotowość do spotkań o szacunku

Na opublikowane zdjęcia internauci zareagowali oburzeniem. Przytaczali też swoje opinie na ten temat. W kolejnym poście Wadim Tyszkiewicz zapowiedział, że jest gotów do spotkań z dziećmi i młodzieżą, od przedszkoli po szkoły średnie, żeby rozmawiać o szacunku do innych i wspólnej własności, a przez to i do samych siebie.