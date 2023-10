Niebawem trzeba będzie zapłacić za parkowanie w wielopoziomowym parkingu przy Palmiarni. Ile?

W połowie października wprowadzone zostaną opłaty w wielopoziomowym parkingu przy Palmiarni. Ile zapłacimy i kto może liczyć na ulgi? Co o tych rozwiązaniach sądzą mieszkańcy?

Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, informuje, że pierwsza godzina w ciągu doby dla pojedynczego samochodu będzie bezpłatna. Za każdą kolejną – w godzinach 7.00 – 20.00 będzie naliczana opłata w wysokości 2 zł. Będziemy mogli zapłacić gotówką lub kartą. Na miejscu, do godziny 22.00, będzie pracownik ZGK, który w razie potrzeby nam pomoże, wystawi fakturę itd.

Parking wielopoziomowy przy Palmiarni - będą też abonamenty

Czy będzie można wykupić także abonament? Oczywiście. Miasto przygotowało odpowiednie karnety. Za tygodniowy zapłacimy 70 zł, za miesięczny – 150 zł, za kwartalny – 400 zł, a za roczny – 1,2 tys. zł. Zainteresowanie abonamentem już jest duże. Ale założenie jest takie, by na miejsca przypisane do konkretnego numeru rejestracyjnego przeznaczyć nie więcej niż połowę wszystkich miejsc w parkingu wielopoziomowym.

Zainteresowanie abonamentem już jest duże. Ale założenie jest takie, by na miejsca przypisane do konkretnego numeru rejestracyjnego przeznaczyć nie więcej niż połowę wszystkich miejsc w parkingu wielopoziomowym.

Wielopoziomowy parking przy Palmiarni to 433 miejsc, w tym 407 dla aut osobowych (w tym 363 na trzech kondygnacjach w budynku parkingu, pozostałe miejsca na zewnątrz przy obiekcie), 18 dla osób niepełnosprawnych (w tym 14 miejsc w budynku, 4 miejsca na zewnątrz) oraz trzy dla autokarów. Mariusz Kapała

Opłaty na parkingu wielopoziomowym przy Palmiarni. Co o nich sądzą mieszkańcy?

Ważna informacja jest taka, że auta elektryczne i te z instalacją LPG ze względów bezpieczeństwa nie mogą parkować we wnętrzu wielopiętrowego parkingu. Dla nich przeznaczone są miejsca wokół budynku.

Co myślą o tych rozwiązaniach mieszkańcy miasta?

- Miałem obawy, czy wszystkie miejsca nie zajmą urzędnicy, ale mam nadzieję, że opłaty, choć nieduże, sprawią, że jednak do południa uda mi się tam zaparkować – przyznaje Wiktor Adamski.

- To atrakcyjne rozwiązanie. Myślę, że spodoba się mieszkańcom. Sam parkowałem tam kilka razy popołudniami. Choć nie było opłat, dziwiło mnie, że tyle jest wolnych miejsc. A przecież ten parking jest naprawdę super. Może niektórzy się po prostu bali? – uważa Marcin Szaruga.

- Jak zaparkujesz w Karpaczu czy Szklarskiej Porębie to poczujesz, czym są opłaty za pozostawienie samochodu. A tu zostawiasz samochód nie w błocie, pod dachem i w samym centrum miasta i masz mieć pierwszą godzinę za darmo, a potem za 2 zł, to nie ma o czym gadać – mówi Łukasz Kieżuń.

Opinie będą różne, bo jednym się coś podoba, innym nie

- A może fajnie byłoby wprowadzić taki karnet na cały dzień? – zastanawia się Iwona Janowska-Golicz. – Generalnie miejsce to mi się podoba, łącznie ze strefą relaksu na dachu. Mam tylko nadzieję, że będzie tam jeszcze więcej nasadzeń, żeby było więcej zieleni, a mniej betonu. Może warto pomyśleć też o pnących roślinach, by jak najwięcej zakryć szarego muru?

- Markety też wprowadzając opłaty na swoich parkingach, dlaczego tu miałoby być inaczej? – zastanawia się Paweł Walewski. – Moi znajomi uważają, że parkowanie przy Palmiarni powinno być bezpłatne, ja tak nie myślę.

-Pewnie jak ze wszystkim, jednym te rozwiązania będą się podobać, innym nie. Ale jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził – kwituje Krzysztof Laskowski.

