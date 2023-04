Nietypowa wystawa w BWA. Można dotykać eksponatów, przyjść z psem... Wystawa "Kolekcja Dostępna w BWA"

„Kolekcja Dostępna w BWA Zielona Góra”.

Zielonogórskie Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na wystawę prac ze zbiorów Galerii Labirynt w Lublinie oraz z kolekcji galerii BWA w Zielonej Górze uzupełnionych o adaptacje przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz migrantek i migrantów. Tytuł wystawy brzmi „Kolekcja Dostępna w BWA Zielona Góra”. Co to znaczy kolekcja dostępna? Chodzi o to, że osoby z niepełnosprawnościami często są pozbawione dostępu do wystaw czy wydarzeń kulturalnych. Bo zbyt duże bariery nie pozwalają im odpowiednio odbierać dzieła.

Odbiór sztuki przez dotyk

Napisy w języku polskim, ukraińskim, angielskim i... języku migowym

Inną barierą w odbiorze sztuki może być też język.

- W naszym kraju teraz mieszka wielu obywateli Ukrainy i choć język jest podobny do naszego, to jednak zupełnie jest inny odbiór, jeśli informacje podane są w języku ukraińskim – zauważa dyrektor BWA.

Oprócz opisów w języku polskim i ukraińskim, są także napisy w języku angielskim i języku migowym.

- Na wystawie prezentowane są dzieła naszych klasyków, to ekspozycja wielopokoleniowa – mówi W. Kozłowski.

Możmy zobaczyć na niej m.in. pracę Marii Pinińskiej -Bereś „Prężenie Firan” i jej pomniejszoną przeznaczoną do dotykania kopię. Warto wymienić też dla przykładu realizacją dotykową pracy Doroty Podlaskiej „Czekoladki smaczne i zdrowie”. Inni prezentowani na wystawie artyści to: Andrzej Dłużniewski, Jan Dobkowski, Edward Dwurnik, Ryszard Grzyb, Angelika Markul, Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, Kajetan Sosnowski, Ryszard Winiarski.

Wystawa czynna będzie do 28 maja br. (wtorek 12.00–15.00, środa-sobota 12.00–19.00, niedziela 11.00–17.00; w dniach 1-3 maja nieczynne).

