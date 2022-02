Niewinnie wyrzucony z pracy. Afera wokół zwolnienia Jarosława Marcinkowskiego, dyrektora CKZiU "Medyk"

O sprawie CKZiU “Medyk” zrobiło się głośno po tym, gdy w styczniu do mediów trafiła informacja, że związki zawodowe dostały do zaopiniowania wniosek o przekształcenie szkoły poprzez jej przeniesienie do Sulechowa. Sprawa budziła liczne kontrowersje, tym bardziej, że sami zainteresowani nie zostali wcześniej o niczym poinformowani przez zarząd województwa. Spór zaostrzyła nagła decyzja zarządu, odwołująca Jarosława Marcinkowskiego z funkcji dyrektora “Medyka”. Mocą podjętej 11. lutego uchwały zarząd wojewódzki rozwiązał Marcinkowskiemu (po 15 latach!) umowę o pracę bez wypowiedzenia. Swoją decyzję argumentował naruszeniem zapisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399 z późn. zm.), tłumacząc, że niezgłoszenie naruszenia powyższych zakazów, w przypadku kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych skutkuje odwołaniem ich przez właściwy organ.