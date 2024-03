W „Galerii na Ptasiej” swoje najlepsze obrazy prezentują młodzi twórcy z V LO. Takich wystaw uczniowie kiedyś nie mieli

Szkoły w Zielonej Górze. Wystawa obrazów uczennic VLO

Wystawa prac plastycznych pt. „Spojrzenia” pierwszy raz była pokazywana w szkole, w Mediotece V LO. Teraz wzbogacona o kolejne obrazy, portrety, kolaże, pejzaże otwarta została w „Galerii na Ptasiej” działającej w siedzibie Filii nr 1 i 11 Biblioteki Norwida przy ul. Ptasiej.

– Stawiamy na lokalność. Jesteśmy filią biblioteki zaprzyjaźnioną z otaczającymi nas podmiotami społecznymi. W ramach tej współpracy zapraszamy również placówki oświatowe do prezentowania osiągnięć swoich uczniów – mówi koordynator filii Biblioteki Norwida 1 i 11 Marcin Bogucki.

Jedną z takich placówek jest V Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze. – Zawsze najcenniejsze jest dla nas to, żeby można było nie tylko zobaczyć to, co jest prezentowane na wystawie, ale też posłuchać, co uczniowie mają do powiedzenia o swojej twórczości – dodaje Bogucki.