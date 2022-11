Nikodem z Zielonej Góry ma 15 miesięcy i osiem ciężkich operacji za sobą. Chłopczyk potrzebuje leczenia, które nie jest w Polsce dostępne

Na początku listopada ruszyła zbiórka pomocy dla 15-miesięcznego Nikodema z Zielonej Góry. Choroba ujawniła się nagle pod koniec tegorocznych wakacji.

Od tego czasu malutki Nikodem Kruszewski, przeszedł już osiem ciężkich operacji. Podczas operacji w połowie października usunięto guza, który znajdował się przy samym pniu mózgu.

- Potem przyszła informacja najgorsza z możliwych – badanie histopatologiczne potwierdziło, że to złośliwy guz mózgu – wyściółczak, posterior fossa ependymoma grupa A. Przychodzi nam walczyć ze śmiertelnie niebezpiecznym wrogiem, który zaatakował nasze dzieciątko… Najgorsze chyba jest to, że w Polsce nie ma skutecznych metod leczenia. Czekamy na konsylium i kolejne badania, jednak tu mogą nam zaproponować radio- i chemioterapię. To zdecydowanie za mało, by pokonać tego potwora… - piszą rodzice.