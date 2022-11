Trwa rozbudowa zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Każdy może pomóc, by miejsc dla pacjentów szybko przybyło

Najgorsze jest to, kiedy trzeba odmówić pomocy. Bo nie ma miejsca. Coraz więcej osób starszych, chorych potrzebuje całodobowej opieki. Rodzina nie zawsze jest w stanie ją zapewnić. Jedynym wyjściem jest zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny. I wtedy okazuje się, że w tej sprawie jest wiele do zrobienia. Takich placówek brakuje w województwie. A ta w Zielonej Górze – mimo rozbudowy – wciąż musi odmawiać, bo nie jest w stanie przyjąć wszystkich potrzebujących wsparcia. Stąd decyzja o kolejnej rozbudowie, która właśnie trwa, ale nie odbywa się to bez problemu. Dlatego pomóżmy Ośrodkowi Integracji Społecznej, który zakład prowadzi, bo mógł on pomagać najbardziej potrzebującym wsparcia…