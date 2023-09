Nowa pętla na jednym z osiedli w Zielonej Górze zaniepokoiła część pasażerów komunikacji miejskiej WIDEO

Komunikacja w Zielonej Górze. Autobusy na os. Śląskim i Mazurskim

– Miasto od wielu lat uczestniczy w programie elektromobilności i jednym z elementów tego programu był zakup czterech przegubowych autobusów elektrycznych. One są inaczej ładowane niż te krótsze autobusy, potrzebują innych stacji ładowania, więc wybór pętli ze stacją ładowania padł na terenie przyległym do torów, na wysokości osiedla Mazurskiego, tym bardziej, że tam również w ramach powstania szybkiej kolei aglomeracyjnej planuje się budowę przystanku PKP – wyjaśnia kontekst sytuacji radny Jacek Budziński. Pętla ze stacjami ładowania powstała przy ul. Giżyckiej na os. Mazurskim i ma wkrótce ruszyć.

MZK w Zielonej Górze. Jakie będą zmiany?

– Początkowo MZK planowało, że tam będą jeździć ósemki, ale po zbadaniu tzw. potoku pasażerów, słusznie podjęto decyzję, że ósemka i czternastka po staremu pojadą na Śląskie. Natomiast na tą pętlę przy ul. Mrągowskiej skierowane zostaną autobusy przegubowe, ale linii nr 19, tej która z Pomorskiego prowadzi do Czarkowa i dalej na Łężycę. Bezszkodowo przełożono ją na nową pętlę, a jednocześnie MZK też słusznie skorelowało rozkłady tak, że każdy kto będzie jechał ósemką, czternastką czy dziewiętnastką będzie mógł łatwo przesiąść się na linię, która nie jest obsługiwana na tej pętli – tłumaczy radny. – Zależało na tym szczególnie starszym mieszkańcom, bo to jedyny środek komunikacji. Podjadą nie tylko do dyskontu, ale bardzo często do lekarza i dla nich konieczność pójścia na ósemkę na nową pętlę czy dojście na przystanek na wysokości Konfinu, aby stamtąd pojechać ósemką, to już byłaby konkretna trudność.