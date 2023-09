Kiedy na to osiedle w Zielonej Górze wróci komunikacja miejska? Mieszkańcy mają dość utrudnień WIDEO

Utrudnienia w ruchu w Zielonej Górze. Osiedle Zacisze z problemami

Przez wiele tygodni pasażerowie autobusów z osiedla Zacisze musieli iść na przystanek przy marketach, aby móc wydostać się z osiedla. Tam na rondzie Haliny Lubicz zawracała „piątka”, którą można było dostać się do miasta. W połowie miesiąca i to się skończyło. Ruch na odcinku ul. Zacisze jest jednokierunkowy, co odcięło możliwość wjazdu na osiedle autobusów. Ruch samochodami też jest utrudniony, m.in. przez ten jednokierunkowy odcinek i całkowicie zamknięty odcinek ul. Prostej. Na szczęście jakiś czas temu skończyło się wahadło na kolejnej z dojazdowych ulic do osiedla - ul. Działkowej. Obecnie ruch samochodów z ul. Prostej przełożony jest równoległą do niej, osiedlową ulicę, przy której mieszkańcy parkują swoje samochody.

Na osiedle przyjeżdża jeden autobus, przeciska się przez wewnętrzną uliczkę i o godz. 7.38 zabiera uczniów do pobliskich szkół na os. Przyjaźni.