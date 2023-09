Uczniowie z Lotnika z Zielonej Góry lecą do Singapuru. Będą reprezentować Polskę na olimpiadę robotycznej WIDEO Eliza Gniewek-Juszczak

Dwójka uczniów z Zielonej Góry leci do Singapuru na Olimpiadę Robotyczną FIRST Global Challenge. To Aleksandra Olszewska i Maciej Żukowski. – Już teraz uczniowie z Kraśnika zarażają nas swoją pasją do robotyki, a co dopiero będzie tam na miejscu w Singapurze, kiedy zbierze się 190 drużyn z całego świata - mówi Aleksandra.