Nowa sygnalizacja świetlna pomoże autobusom MZK. No i będzie bezpieczniej na pasach

Więcej świateł na przejściach dla pieszych, będzie bezpieczniej

- Na al. Wojska Polskiego często dochodziło do potrąceń. I sama się dziwiłam, dlaczego nie ma świateł na przejściu dla pieszych, prowadzącym do szkół, przedszkola – mówi Janina Gruzdzis. – Cieszę się, że tych świateł będzie teraz więcej. Na pewno zwiększy to bezpieczeństwo i nie będzie tylu potraceń na pasach jak teraz. Zdaniem Wiesława Maglickiego, nowy system ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale spowodować, że miejskie autobusy będą szybciej pokonywać trasę. Choć większość osób myśli, że więcej świateł to więcej stania… Okazuje się, że tam, gdzie świateł brak, ludzie przechodzą pojedynczo, długo trwa, zanim wszyscy pojawią się na drugiej stronie. Sygnalizacja spowoduje, że będą przechodzić grupami. A więc czas pokonania pasów będzie krótszy. - Dla mnie najważniejsze jest to, że zmieni się skrzyżowanie al. Wojska Polskiego z Wyszyńskiego i Zaciszem. To masakryczne miejsce. Często dochodziło tam do wypadków i stłuczek. I ciągle były niszczone słupki czy pobliskie ogrodzenie domu – podkreśla Renata Pudełko.

System Inteligentnego Sterowania Ruchem na dwóch najdłuższych trasach

Rzeczywiście na feralnym skrzyżowaniu trwają roboty. Rozbudowywana jest ulica Wyszyńskiego. Po zakończeniu zadania będzie miała łącznie cztery pasy: będzie prawoskręt, lewoskręt i dwa pasy na wprost. Jak przejedziemy na wprost w ulicę Zacisze, krótki odcinek będzie dwupasowy, do zjazdu do marketu, ale zaraz przed zjazdem przejdzie w jezdnię jednopasową. Natomiast bez problemu można już przejechać przez skrzyżowanie ul. Wrocławskiej z ul. Lwowską. Remont związany z nową sygnalizacją świetlną został tam zakończony. System sterowania ruchem pojawi na dwóch najdłuższych trasach w mieście. Pierwsza to ulice: Bohaterów Westerplatte, aleja Wojska Polskiego aż do skrzyżowania z ulicami Wyszyńskiego i Zacisze. Druga trasa to ulica Długa, Konstytucji 3 Maja, aż po Wrocławską.

Komputer z autobusu będzie się kontaktował ze sterownikiem

W dużych miastach, gdzie są trzy cztery pasy jezdni, jedną przeznacza się dla autobusów, by szybciej pokonywały one daną trasę. U nas tego wprowadzić nie można. Mamy za mało pasów. Stąd szukanie innych rozwiązań, które pozwoliłyby usprawnić komunikację miejską.

Każdy autobus miejskiej komunikacji ma komputer i on będzie się kontaktował ze sterownikiem. Da mu sygnał, że pojazd zbliża się do przejścia, więc jeśli będzie opóźniony, system spowoduje, by zapaliło się zielone światło. Dostanie tzw. priorytet jazdy.

- Mam nadzieję, że to poprawi sytuację z miejską komunikacją i więcej osób będzie z niej korzystać. Skoro szybko dojadą do pracy, do kina czy na zakupy to zostawią auta w garażu. Gdyby tak jeszcze bilety były tańsze albo darmowe, to jeszcze bardziej zachęci mieszkańców do jeżdżenia elektrycznymi autobusami– mówi Teresa Okońska. – Liczę też na to, że Miejski Zakład Komunikacji wprowadzi też nowe trasy. Że nie trzeba będzie zmieniać autobusu w Centrum Przesiadkowym tak jak jest teraz. Myślę, że wszystkim nam łatwiej będzie też, gdy uda się uruchomić szybką Kolej Lubuskiego Trójmiasta z dodatkowymi przystankami w mieście m.in. przy osiedlu Leśnym, Zaciszu, Pomorskim czy przy Uniwersytecie Zielonogórskim. To byłby taki miejski tramwaj. No i nie zapominajmy o nowych ścieżkach rowerowych, nowych stacjach wypożyczeń. To też komunikacja. Dzięki tym wszystkim inwestycjom w mieście powinniśmy mieć czystsze powietrze.