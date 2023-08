Nowa wystawa w pałacu w Zielonej Górze Starym Kisielinie. "Obrazy są relaksujące, nasycone światem i uważam, że nie wymagają tłumaczenia"

Prace ojca to głównie akwarele, które pomimo małych rozmiarów wymagają ogromnej pracy i dużego doświadczenia malarskiego.

– Cenię akwarelę, jest to jedna z najtrudniejszych technik – potwierdza S. Przewłocki. – Jeśli chodzi o moje prace, one nie są typu „co autor chciał przez to powiedzieć”. Jeśli ktoś ma pewną dozę wrażliwości, to wie o co chodzi. Są relaksujące, nasycone światem i uważam, że nie wymagają wyjaśnień i tłumaczenia. Jest ich kilkadziesiąt. Są mniej lub bardziej komunikatywne.