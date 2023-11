Ze światłem, czyli wystawa prac Cezarego Bednarczyka w galerii Pro Arte w Zielonej Górze

Wystawa w Pro Arte. Prace akwarelowe Cezarego Bednarczyka

Ciężko było mu znaleźć temat, łączący wszystkie prezentowane prace, ale na pewno elementy wspólnym jest światło.

- Zgłębiam to światło, w jaki sposób ono oddziałuje na otoczenie. Możemy to światło zobaczyć w różnych miejscach, np. nad morzem czy miejskiej ulicy – mówi Cezary Bednarczyk. – No i pamiętajmy, że najlepszym sąsiadem światła jest cień…

Malarz nie kryje zadowolenia, że swoje nowe prace może pokazać w swoim rodzinnym mieście. Urodził się w 1988 roku. W wieku 17 lat założył kapelę rockową… Ale to jednak malarstwo stało się jego wielką pasją. Jest absolwentem Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.