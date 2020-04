Nowe osiedle w Zielonej Górze. Mieszkańcy mają pewne obawy!

- Nie rozumiem, dlaczego wydano pozwolenie na budowę bez żadnych konsultacji z mieszkańcami. Przecież to będą wysokie budynki, które powstają w dodatku na skarpie. Będą rzucały cień i zasłaniały nam słońce. Nie chcemy zostać zabetonowani. Nie mam pretensji do dewelopera, bo on realizuje swoją inwestycję zgodnie z prawem. Dziwi mnie natomiast postawa urzędu miasta. Wygląda na to, że dla urzędników liczą się bardziej interesy firm budowlanych niż los i jakość życia mieszkańców Zielonej Góry. Inaczej nie potrafię wytłumaczyć faktu, że nikt z nami nawet nie porozmawiał – przekonywała nas wtedy Anna Domańska, mieszkanka.