Nowe pojazdy dla straży miejskiej oraz policji w Sulechowie. Zobacz, jak wyglądają!

Nowe wozy dla straży miejskiej i policji

Nowe pojazdy dotrą nawet w trudno dostępne miejsca

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a także realizacja codziennych obowiązków takich jak: podejmowanie interwencji, ściganie sprawców przestępstw, pościgi czy poszukiwania osób zaginionych, wymagają dostosowania zakupionych pojazdów także do takich celów. Atutem nowych aut będzie ułatwienie policjantom i strażnikom miejskim dotarcie do miejsc w trudniejszym terenie, a tym samym pozwoli na szybszą reakcję na zgłoszenia, co z pewnością jeszcze bardziej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy i powiatu.

Przeczytaj też:

Seniorka była uwięziona w mieszkaniu. Na ratunek ruszył jej dzielnicowy asp. Łaszczyński