Nowy spektakl i próby Teatru Lalek w Zielonej Górze. Premiera powstaje z myślą o dzieciach w spektrum autyzmu

Chcemy poruszać tematy istotne

- Jak widziałbyś dalsze rozwiązanie spektaklu? Co mogłaby zrobić bohaterka? Jak myślisz co było przyczyną? Chcemy położyć akcent na problemy, które dotykają głównie dzieci w wieku 11-15 lat - kontynuuje Robert Czechowski.

- Zaczęliśmy od "PRZY PRZY". To jest przykład bajki, która mówi o konieczności przytulania się i pochyla się nad problemem autyzmu dziecięcego. Chcemy w repertuarze Teatru Lalek poruszać tematy istotne dla dzieci i młodzieży - mówi Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

Przytulanie ma moc

Aktorzy będą pracować z wielkimi obiektami przypominającymi dłonie, a ich głównym środkiem ekspresji będzie ciało. Dla kogo spektakl? Przytulanie to super moc, którą ma każdy z nas. Spektakl więc przeznaczony jest dla wszystkich a głównie dla najnajów, czyli najmłodszych, już od pierwszego roku życia.

Duża odpowiedzialność

- Osoby ze spektrum to osoby, które trochę inaczej czują, słyszą i widzą. Ich zmysły funkcjonują inaczej niż osób bez takiej wrażliwości sensorycznej - tłumaczy pedagog specjalny i terapeuta Marzena Ganczar, konsultant przy spektaklu.

Na odbiór takiego wydarzenia przez osoby dotknięte autyzmem ma wpływ wszystko. Dźwięk, natężenie i odcień światła, kolory strojów. Zbyt wiele bodźców może wykluczyć osoby ze spektrum autyzmu z tego typu projektów kulturalnych. Praca nad spektaklem jest więc konsultowana na każdym etapie. Aby był on bezpiecznym i komfortowym miejscem dla dzieci powstanie wirtualny przewodnik, książeczka online, która ma ułatwić przeżycia i przygotować osoby ze spektrum na to, jak będzie wyglądało przedstawienie.

Scenografia zaskoczy

Szykuje się totalna odwrotność scenograficzna. Możliwości techniczne budynku pozwalają na wiele, dlatego zaplanowano do scenografii wykorzystać widownię. Powstać ma ogromny namiot, który doda ciepła, intymności i zachęci do przytulania, nawiązując do tematu przewodniego spektaklu. Przestrzeń ma dawać bezpieczeństwo i zapewnić komfort, szczególnie dzieciom, które tego najbardziej potrzebują.

