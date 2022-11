Odsłonią widok na pałac nad Jeziorem Sławskim. Trwają prace w południowej części Parku Miejskiego w Sławie

Wyeksponują źródełko w Parku Miejskim

Podczas parkowych prac przebudowę przejdą dwie istniejące kładki, powstanie także nowy mostek, który połączy oba brzegi stawu znajdującego się w sercu tej części, a źródełko, które zasila staw zostanie wyeksponowane.

Projekt zagospodarowania parku to też nasadzenia wielu drzew i krzewów, a także wieloletnich kwiatów. Dodajmy, że południowy park łączy się z terenami zielonymi pałacu, który ma właściciela. Przedsiębiorca, który w połowie 2021 roku kupił nieruchomość, zamierza doprowadzić ten obszar do porządku, tak, by nie odstawał od parku należącego do miasta.