Ogólnopolski konkurs literacki. Ma być o Zielonej Góry i... wojnie. Najlepsze opowiadania zostaną opublikowane w antologii

- W tym roku chcielibyśmy wprowadzić kolejny motyw przewodni opowiadań – jest WOJNA. Dla wszystkich jest chyba oczywiste skąd taka decyzja - mówią organizatorzy. - Fantastyka nie może być głucha i ślepa. Konflikt, który wybuchł u granic naszego kraju, nikogo nie pozostawia obojętnym i dotyka wszystkich dziedzin życia. Przypomina nam również, jak kruchą rzeczą jest pokój, jak łatwo w jedną chwilę można zburzyć wszystko, co do tej pory uważaliśmy za tak trwałe, że aż wieczne. A przecież i Zielona Góra doświadczyła w swych dziejach wojen, napaści, przemarszów obcych wojsk, stawała na krawędzi zagłady i podnosiła się z popiołów. Nie raz i nie dwa, zmieniały się tylko kolory sztandarów – do wczoraj naiwnie sądziliśmy, że to tylko szelest kart historii.