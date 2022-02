To będą piękne urodziny Zielonej Góry. Jest milion złotych na obchody święta dla organizacji i stowarzyszeń, które zaplanują wydarzenia

Przed nami podwójny jubileusz miasta – 800-lecie Zielonej Góry i 700-lecie nadania praw miejskich. Oficjalnie będziemy świętować od Winobrania 2022 do Winobrania 2023. Ale nieoficjalnie to już czujemy ten klimat. A to między innymi dzięki temu, co już się dzieje. Mieszkańcy wybrali logo, hasło podwójnego jubileuszu. Zgłaszają też swoje propozycje do Banku Dobrych Pomysłów. Ruszyła także kolejna edycja Wygraj To! Od 2 lutego co jakiś czas w sali Hydro(za) gadka grają zespoły, które walczą o występ na winobraniowej scenie podczas oficjalnego otwarcia obchodów 800-lecia miasta.