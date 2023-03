Ogromne "manewry" na Ziemi Lubuskiej. Blisko tysiąc osób z czterech województw bierze udział w ćwiczeniach Lubuskie Żywioły 2023!

Siły i środki do działań w sytuacji zagrożenia

Dlaczego takie ćwiczenia są u nas konieczne? – pytają Lubuszanie. – Czy to ma związek z wojną w Ukrainie? To nie z tego powodu przyjechali do nas mundurowi. Przez nasz region przejeżdżają transporty zużytego paliwa z elektrowni jądrowych. Stąd potrzeba przećwiczenia sytuacji kryzysowych, walki z zagrożeniem radiacyjnym.

Czytaj również: