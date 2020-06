Ogromne szczury w Zielonej Górze. Mieszkańcy kamienicy mieli poważny problem z gryzoniami, które wchodziły im do mieszkań

Plaga szczurów w kamienicy w Zielonej Górze

Do naszej redakcji napisała zaniepokojona Czytelniczka. - Wyczerpały nam się pokłady cierpliwości i po prostu zostaliśmy zostawieni sami sobie. Mianowicie chodzi o plagę szczurów na naszym podwórku, które po prostu zaczynają nam znowu włazić do mieszkań. Są tak wielkie jak małe koty! Deratyzacja wg ABM polega na rozkładaniu trutek i łataniu (KOLEJNY RAZ) dziur w kamienicy i na podwórku. Polecono nam zaadoptować koty na klatkę i wtedy nie wejdą. My na nasze nieszczęście mamy toaletę na pół piętrze. Jesteśmy przerażeni i nie wiemy co dalej" -taką wiadomość dostaliśmy od naszej Czytelniczki mieszkającej w kamienicy przy ul. Batorego w Zielonej Górze.