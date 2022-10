Ogrzewanie domu - jak oszczędzić? Jak zachować ciepło w swoim mieszkaniu jednocześnie nie podnosząc kosztów? Mamy kilka rad Barbara Romańczuk

Okres jesienno-zimowy będzie trudny w wielu domach. Inflacja, zwiększone ceny prądu i gazu, skłaniają nas do szukania oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Podpowiadamy, jak można zadbać o domowy budżet dobrze ogrzewając dom. Zajrzyj do naszej galerii i zapoznaj się z naszymi radami!