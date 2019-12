OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE: IMGW wydał ostrzeżenie dla województwa lubuskiego. Gęsta mgła nad Lubuskiem

Tu nie jest bezpiecznie. 2 potrącenia jednego dnia

Do bardzo niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek, 21 listopada, przed godziną 19.00 na ul. Łużyckiej w Zielonej Górze. "Dziecko miało do kości rozciętą skórę na czole. Wszystko przez to, że kierowca nie zatrzymał się na pasach" - poinformowała nas nasza Czytelniczka, będąca św...